شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حجازى ومحمد علاء يشاركان أحمد صلاح حسنى بطولة مسلسله الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمود حجازى على المشاركة فى بطولة مسلسل أحمد صلاح حسنى الجديد الذى يجرى الاستقرار على اسمه حالياً ليكون أحدث المنضمين لفريق العمل، حيث سبقه الفنان محمد علاء وتعاقد هو الآخر على تقديم أحد الأدوار الرئيسية، ليكون فريق العمل مكونا من أحمد صلاح حسنى وايمان العاصى واسلام جمال ومحمد علاء ومحمود حجازى وسامية الطرابلسى حتى الآن.



محمود حجازى

ويعمل أحمد سمير فرج وصناع المسلسل على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة،كما يعقد جلسات عمل مع السيناريست محمد عبد المعطى للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصيات وذلك بعد الانتهاء من كتابة الـ 10 حلقات الأولى من العمل، على أن ينطلق تصوير أول المشاهد خلال شهر أكتوبر المقبل.



محمد علاء Advertisements

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين واسلام جمال فاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، وتميم عبده.

وكان آخر أعمال محمود حجازى مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى وريم مصطفى من 7 حلقات وتم عرضه على منصة watch it الرقمية، أما محمد علاء فيعمل على تصوير حكاية "ضى القمر"، من مسلسل "إلا أنا"، مع كندة علوش والمقرر عرضها على قناة dmc بعد أسبوعين، وتلقى عروضاً عديدة للمشاركة في أكثر من مسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل.