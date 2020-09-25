صور| هل تمت خطبة النجمة تيرا بانكس في سرية لحبيبها لويس مارتن؟

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رنا صلاح الدين - قررت النجمة العالمية تيرا بانكس أن تتحدث عن كل ما يخص شائعات خطبيتها بشكل سري، وذلك بهدف وضع حد للأخبار التى انتشرت بكثافة وتؤكد خطبتها من صديقها لويس بيلانجيه مارتن.
وتناولت سلسلة التقارير في الفترة الماضية، أنباء عن خطوبة تيرا بانكس من صديقها لويس بيلانجيه مارتن، في أجواء سرية.
وبدأت الشائعة بعد ظهور تيرا بانكس مقدمة برنامج "Dancing with the Stars"، وهى ترتدى خاتم أشبه بخاتم الخطوبة بيدها اليسرى، أثناء خروجها مع صديقها لويس مارتن فى سانتا مونيكا بكاليفورنيا.
تيرا بانكس
وأكدت الشائعات أن مارتن تقدم بالفعل لطلب الزواج منها وهي ترتدي بالفعل الخاتم الماسي الخاص بالخطوبة، لم يكن خاتم خطوبة لكنه خاتم عادى عجبها تصميمه فارتدته.
وأوضحت أن تيرا بانكس أن الخاتم الذى أثار ضجة هو من الأوبال وليس ماسي.
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