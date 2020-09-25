سيلينا جوميز "متهم رئيسي" في انفصال ديمي لوفاتو وماكس إيريش

انفصلت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو عن خطيبها الممثل ماكس إيريش، بعد علاقة دامت 6 أشهر، أعلنا خلالها عن خطوبتهما.

وأعلن الثنائي خطوبتهما، في يوليو/تموز، وانفصلا بعد أيام قليلة من الشائعات التي طالت ماكس، 29 عاما، بأنه كتب رسائل يعبر فيها عن حبه للنجمة سيلينا جوميز في عام 2015.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتشرت تغريدات قديمة منسوبة لإيريش، يعلن فيها حبه لجوميز، وزعمت أن ماكس كتب أن "سيلينا كانت أجمل وأكثر صراحة من لوفاتو".

وتقول إحدى تغريدات ماكس: "سيلينا جوميز وديمي لوفاتو لطيفتان معا، ولكن إذا كنت تعتقد أن ديمي أجمل.. فأنت مخطئ!".





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وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، عبارة عن بث مباشر على أنستقرام، يتحدث فيه ماكس عن جوميز، وأكد أنه قام بكتابة تغريدة يعبر فيها عن مشاعره تجاهها.

وقال إيريش: "أعتقد أنها فتاة موهوبة للغاية، وأنا في الواقع أعجبت بها كثيرا منذ عام 2010، أعتقد أن سيلينا امرأة غير عادية؛ بسبب ما تمثله في مجال الأعمال الخيرية، كونها ناشطة، لديها قلب عظيم، إنها ملاك، وأنا أحبها، وأحترمها موسيقيا أيضا، وأريد العمل معها".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن لوفاتو أصيبت بأذى من التقارير التي أظهرت علاقة بين سيلينا جوميز وخطيبها إيريش، وكانت منزعجة جدا من منشورات خطيبها لجوميز على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن لوفاتو وإيريش لم يتوصلا إلى حل لمشكلاتهما، إذ ألغى الثنائي مشاركتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنا خبر الانفصال لاحقا.

وقال مصدر: "لقد كان قرارا صعبا، لكن ديمي وماكس قررا أن يسلكا طرقا منفصلة للتركيز على حياتهما المهنية، لديهما الاحترام والحب لبعضهما البعض وسوف يعتزان دائما بالوقت الذي قضياه معا".