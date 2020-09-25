وفاة أرملة وديع الصافي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الجمعة 2020/9/25 02:50 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/9/25 02:50 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن وفاة ملفينا طانيوس فرنسيس، أرملة الفنان اللبناني الراحل وديع الصافي. وقالت مادلين طبر: "أتقدم من الزميلين أنطوان وجورج الصافي أولاد العملاق صخرة لبنان وديع الصافي، بوفاة والدتهما، بأصدق التعازي لخسارتهما والدتهما، رحمها الله".

وأفاد بيان لعائلة الفقيدة، بأن مراسم الصلاة على روحها ستتم، ظهر الجمعة، معتذرين عن استقبال المعزين، نظرا للظروف الصحية الراهنة، مطالبين بالصلاة لفقيدتهم من المنازل.

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