المخرج كريم العدل: شخصيات "إسود فاتح" خليط من الخير والشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج كريم العدل، عن سبب إعجابه بمسلسل "إسود فاتح"، الذي من المقرر عرضه قريبا على منصة شاهد VIP، وقال "أعجبني أن شخصياته هي خليط من الخير والشر، بمعنى أنها ليست بيضاء ولا سوداء، فنحن أمام قصة انتقام تضم 13 شخصية رئيسية".

وتابع في بيان صحفي صادر عن مجموعة قنوات MBC: "أحب إظهار طبيعة الإنسان في أعمالي بتصرفاته الجيدة والسيئة، وأربطه بواقعه وأبيّن وجهة نظره فيما يُقدِم عليه من تصرفات وأفعال".

ويثني كريم العدل على أداء هيفاء: "فوجئت بتواضعها وإصرارها وتفانيها وذكائها وطريقة قراءتها للعمل وبنائها للشخصية في أول تعاون لنا معاً". كما أثنى على أداء أحمد فهمي في ثالث تعاون يجمعهما.

وعن شريف سلامة، قال "سيظهر بطريقة مغايرة عن أدواره السابقة"، ويشيد بأداء معتصم النهار في أول تجربة درامية له باللهجة المصرية، مشدّداً على أنه "ممثل مجتهد ومحترم". أخيراً وليس آخراً، يعرب العدل عن رضاه التام عن العمل، ويضيف: "لكل مشروع درامي جمهوره الخاص من كوميديا وأكشن ورعب وغير ذلك، لكن فكرة انتقام المظلوم بحدّ ذاتها محبّبة عند معظم الناس في الدراما، وهو ما سنلمسه في إسود فاتح".

يُعرض "إسود فاتح" على "شاهد VIP"، ضمن عروض شاهد الأولى، ابتداءً من 27 سبتمبر، من الأحد إلى الخميس. وهو من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، إخراج كريم العدل، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن" (Cedars art Production).