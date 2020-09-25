شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: عماد حمدى رجل عظيم ولكنه عطلنى كثيرا عن مسيرتى الفنية بسبب الغيرة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نادية الجندى، خلال لقائها ببرنامج التاسعة والذى يقدمه الاعلامى وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، هناك الكثير من الشائعات التى أطلقها بعض الحاقدين وهى لا تمت للواقع بصلة فمنهم من قال إننى تزوجته لأصعد على كتفيه وهذه ليست حقيقة فعماد حمدى تزوجنى وأنا فنانة، بالإضافة أنه لم يرد أن أكمل فى المجال الفنى ولم يساعدنى أبدا بل كان يرفض أى تدخل منه، وبدأت أكتشف أنه يحارب ظهورى بسبب الغيرة وكان متخيل أننى لو نجحت سوف أتركه .
وتابعت نادية الجندى، وجود عماد حمدى عطلنى فترة كبيرة عن النجاح إلى أن قررت أن أنتج أول أفلامى وهو " بامبا كشر " فقد أنتجته من مالى الخاص فكنت حينها أمتلك محل أزياء، وكان هدفى أن أثبت وجودى وموهبتي، وليس كما هو متعارف عليه أن عماد حمدى هو من أنتج الفيلم ولكن بسبب خبرته فى الإنتاج جعلته بمثابة مدير للإنتاج .
وأضافت: هناك الكثير من الشائعات التى يطلقها البعض وكنت دائما لا أنتبه إليها ولكنى الأن لن أسمح بأى كلمة تجرح أسمى أو صورتى أو تاريخى وسوف أقوم برفع قضية لأنى لن أقبل بذلك بعد الآن .
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