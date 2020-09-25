شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق فى حفل غنائى ضمن فعاليات اليوم الوطنى السعودى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب تامر عاشور، الخميس، حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى الـ 90، حيث أظهرت صورا متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تألق عاشور خلال الحفل الغنائي.



الفنان تامر عاشور في السعودية

وفى الآونة الأخيرة، طرح تامر ‏عاشور أغنية "بياعة" عبر تطبيق أغانى شهير، حيث تصدرت الأغنية قائمة الأغانى عبر التطبيق فى مصر، بينما تصدرت الأغنية المركز الثانى ‏فى الأبلكيشن ذاته على مستوى العالم، والأغنية من ‏كلمات تركى آل شيخ وتوزيع خالد عز.

وفى هذا الألبوم، يتعاون ‏الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر ‏عاشور، وهى من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى ‏إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكى بشكل ‏مختلف، وتحمل العديد من المفاجآت، كما أكد فى ‏تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".



الفنان تامر عاشور

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يشار إلى أن تامر عاشور طرح ألبوم "أيام" يوم 21 ‏مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت ‏حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله ‏سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، ‏‏"سلام"، "مره"، و"خلصانة‏‎".



تامر عاشور يتألق في حفل غنائي



تامر عاشور



حفل الفنان تامر عاشور