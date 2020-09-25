شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوبرا المصرية" تحيي حفلة طرب في الرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوه من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وبمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، أقامت دار الأوبرا المصرية مساء الخميس حفلة لعشاق الطرب العربي الأصيل في الرياض، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.

حضر الحفلة عدد من الدبلوماسيين المقيمين لدى المملكة، وهم سفير جمهورية مصر لدى المملكة السيد احمد فاروق محمد توفيق، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة السيد علي الكايد، وسفير المملكة المغربية لدى المملكة د.مصطفى المنصوري، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين سعيد بامخرمة.

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