شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: نصحونى بعدم تقديم فيلم الباطنية خوفا من تجار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نادية الجندى إن حياتها كانت عبارة عن مراحل وقد قدمت خلال مشوارها الفنى جميع الأنماط، وكانت المرحلة الأولى هى بدايتها ولم تكن لديها خبرة كبيرة، أما فى المرحلة الثانية قدمت عدة أعمال هادفة تحمل رسائل مهمة وتناقش قضايا المجتمع وقضايا الساعة وكانت تلك المرحلة هى سبب وصولها للناس .

وكشفت الفنانة نادية الجندى خلال لقاءها ببرنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشي والذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أنها حصلت على جائزة من منظمة الصحة العالمية بسبب الأعمال التى كانت تحارب المخدرات، ومنهم فيلم الباطنية حيث كانت تلك المنطقة شائكة، وقالت عندما قرأت القصة قررت مع منتج العمل محمد مختار أننا لابد أن نقدمه ونشير بأصابع الإتهام على هذه القضية وهناك من قام بتحذيري من خوض تلك التجربة لأن تجار المخدرات فى منطقة الباطنية من المؤكد سوف يأذوننى ولكننى لم أكترث لكلامهم وقدمت الفيلم .

Advertisements

وتابعت الفنانة نادية الجندى، عندما عرض فيلم الباطنية حقق نجاحا كبيرا لا مثيل له حيث تم عرضه فى السينمات لمدة عام كامل وبسبب هذا النجاح حدث شيء من الغيرة من البعض، وكان من المفترض أن يشارك فيلم الباطنية بإحدى مهرجانات أمريكا فقام أحد الكتاب الكبار بكتابة مقال أن الفيلم يسيء لمصر ولسمعتها وهنا قام الرئيس الراحل أنور السادات بطلب مشاهدة الفيلم وبعد انتهائه من مشاهدته قال: الفيلم لا يسيء لمصر وقام بعمل حملة كبيرة، أغلقت على إثرها منطقة الباطنية وقضوا عليها وهذا أكبر دليل على أن الفن رسالة هادفة.