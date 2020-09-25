شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الرسمى لفيلم "الخطة العايمة" قبل نزوله فى الـ 6 من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان على ربيع صورة البوستر الرسمي لفيلم "الخطة العايمة" عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث يتضمن نجوم الفيلم بداية من الفنانة غادة عادل، والفنان محمد عبد الرحمن، والفنان عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى ربيع، وعلق على البوستر بكتابة : "على بركه الله البوستر الرسمي فيلم الخطه العايمه اخراج معتز التوني تاليف عبد الوهاب وكريم كيمز ".



فيلم على ربيع الخطة العايمة

ثم أضاف بتحديد موعد طرح الفيلم في دور العرض حين كتب : "يوم 6 أكتوبر بجميع دور العرض في كل سينمات مصر والوطن".

وكان كشف الفنان على ربيع عن تغيير اسم أحدث أعماله السينمائية ممثلاً فى فيلم "الخطة العامية"، من خلال حسابه بموقع إنستجرام، كما أكد اقتراب طرح الفيلم، وعلق على الأمر قائلا "صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبى أهلى وناسى هيتم تغير اسم الفيلم الخطة العامية وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمى للفيلم انتظرونا قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربى.. أنا بوضح بس".

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يذكر أن فيلم "الخطة العامية" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

ويعرض على ربيع حالياً مسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" بمشاركة أوس أوس الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح أحد فنادق جاردن سيتى، وهى العرض الذى يخرجه الفنان أشرف عبد الباقى، والتى تم افتتاحها بعد عيد الأضحى المبارك ويشارك فى بطولته وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، وآلاء على، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

وكان أعلن الفنان على ربيع، مؤخراً عن وفاة عمه عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة لعمه وكتب عليها قائلا: "البقاء لله توفى عمى في الجنة ان شاء الله سلملى على أبويا هتوحشونا يا أطيب خلق الله نسألكم الفاتحة"