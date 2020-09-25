شكرا لقرائتكم خبر عن حلم قديم تحققه كاترين زيتا جونز بعد سنوات.. التمثيل ليس هوايتها الوحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم الجمعة، نجمة الأوسكار الشهيرة كاترين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ51، حيث استطاعت النجمة الشهيرة أن تخلق لنفسها شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم بفضل موهبتها الفريدة فهى ممثلة تليفزيونية وسينمائية ومسرحية ناجحة.

لم يعلم البعض أن زيتا جونز كانت تشارك دائما بتقديم أدوار فى مسرحيات المدرسية وذلك بهدف تنمية موهبتها، وكان واحد من أحلامها هو الوصول لجائزة الأوسكار وهى الأمنية التى تحققت بالفعل عام 2000حيث نالت الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم Chicago.



تقبل جائزة الاوسكار تقبل جائزة الاوسكار

ويتوقع الكثيرون أن هواية كاترين زيتا جونز الوحيدة هى التمثيل لكن فى الحقيقة أن جونز تمتلك مهارات مذهلة فى الرقص وهو ما ظهر بوضوح على خشبة المسرح عدة مرات.

وبعيدا عن عالم الفن فالنجمة الشهيرة تعشق لعب الجولف، حيث أكدت فى عدد من لقاءاتها أنها بمجرد ان تجد وقت فراغ فتقضيه بلا تردد في لعب الجلف فهى واحدة من أهم هواياتها.