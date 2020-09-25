شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى عن أفلام المهرجانات: لا يفهمها أحد سوى صانعيها والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الفنانة نادية الجندى أثناء إستضافتها فى برنامج التاسعة والذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، أن السينما ماهى إلا صناعة، صناعة للفن وتجارة لذلك لا يصح أن أقدم فيلم لا يحقق إيرادات فشباك التذاكر هو من يثبت أن هناك العديد من الجمهور حضروا العرض ويعتبر شباك التذاكر هو أكبر مقياس أن العمل متكامل، وبالمناسبة ظهرت لفترة ظاهرة أفلام المهرجانات وهى أفلام لا يفهمها أحد سوى صانعيها وبضع أشخاص من الجمهور، ولم تصل للجمهور فإذا لم يصل الفيلم للجمهور بالتالى لا يمكن أن يحقق أى نجاح .
يذكر أن أخر أعمال مسلسل " سكر زيادة " الذى عرض فى السباق الرمضاني السابق ودارت أحداثه فى إطار كوميدى حول ثلاث سيدات وهم عصمت وكريمة وجميلة، يقعن ضحايا عملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وكان عليهم التعايش مع الوضع الراهن بأن يعيشوا سويا فى نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهم دون الأخرى فى الإستحواذ على الفيلا، المسلسل من بطولة سميحة أيوب، نبيله عبيد، هالة فاخر مى الغيطى، طارق عبد العزيز، أميرة هانى، هنادى مهنى، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، محمد الدسوقى، صبرى فواز، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان .
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