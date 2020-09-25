شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على كريم فهمى بالغناء والكشف عن بطاقته الشخصية فى "معكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان كريم فهمي في لعبة "تنفيذ الأحكام"، أثناء استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" المذاع على قناة "سى بى سي"، وحكم على فهمى بالغناء فغنى مهرجان "بنت الجيران"، كما حكم عليه بإظهار صورة البطاقة على الهواء قائلا:" مش هيفرق معايا".

وكشف كريم فهمى عن عمره، قائلا:" أنا مواليد عام 1982 وعندى 37 سنة"، وأجاب على سؤال مين أخر واحد أدى أحمد فهمى علقة، وقال: "أبويا آخر واحد إدانى علقة موت لأننى عملت حاجة غلط أنا وأحمد وكنا بنضايق الجيران".

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وكشف أن زوجته تمتلك كل الكلمات السرية لحسابه، وقال ضاحكا: "مرة اتقفشت زمان"، مضيفا: "ساعات أرد على رسائل المعجبات لكن في حدود".

وتحدث الفنان كريم فهمى، عن دوره فى مسلسل "ونحب تانى ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى 2020، وقال إن "عوامل نجاح شخصيتى فى المسلسل مرتبطة بنجاح الفنان شريف منير فى تأدية دوره"، متابعًا: "عندما عرض عليا المسلسل تشجعت للمشاركة به لأنى كنت أعتبره منظومة متكاملة ".