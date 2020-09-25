"الشرنوبي" يحتضن زوجته و"فلوكس" مع أم ابنه.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحرص نجوم الفن، على التواصل مع جمهورهم بشكل دائم، من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور من حياتهم الشخصية، أو أخرى متعلقة بأعمالهم الفنية الجديد والقديمة، ونستعرض في التقرير التالي، أبرز اللقطات التي نشروها خلال الـ24 ساعة الماضية..

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة يحتضن فيها زوجته راندا رياض، والبحر خلفهما، معلقًا "حبيبتي".

وفاء عامر

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها ومتابعي حسابها على "إنستجرام"، بصورة لها بإطلالة صيفية، معلقة "صباح الخير والورد عليكم".

نهلة سلامة

شاركت الفنانة نهلة سلامة، جمهورها بصورة جديدة لها، معلقة "بحب الضفيرة بتاعتي".

هالة صدقي

استعادت الفنانة هالة صدقي، ذكريات تصوير مسلسل "حارة اليهود"، ونشرت عبر "إنستجرام" صورة لها من كواليس العمل، معلقة "صباح الفل يا معلمين".

أحمد فلوكس

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نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة تجمعه بزوجته وأم ابنه، بعد عودتهما لاستئناف حياتهما الزوجية، بعد سنوات من الانفصال.

أيتن عامر

ونشرت الفنانة أيتن عامر، صورة جديدة لها، معلقة "حلم كبير، تألق أكثر، إشراقة لامعة".

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، ظهرت خلالها مرتدية نظارة طبية.

نهى عابدين

إطلالة طبيعية بدون "مكياج"، اعتمدتها الفنانة نهى عابدين، لأحدث صورة شاركت بها جمهورها على "إنستجرام".

أصالة

تواصل الفنانة أصالة الترويج لألبومها الجديد "لا تستسلم"، ونشرت عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أسود.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر "إنستجرام"، صورة لها، مشيرة أنها تحبها، وتطلق عليها اسم "حدوتة مصرية".