قصة معز مسعود مع نجمات الفن و"السوشيال ميديا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شغلت قصة ارتباط المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، بالفنانة حلا شيحة، الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، رغم أنها أنباء غير مؤكدة، وأن والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، أكد في تصريح لـ"الخليج 365" عدم وجود شيء رسمي بين الطرفين.

وأشار رواد "السوشيال ميديا" إلى أن حلا تقاضت مهرًا يُقدر بالملايين، وعقد إنتاج مسلسل من بطولتها، واستندوا في الترويج لارتباط الاثنين، إلى صورة يعود تاريخها لشهر يونيو الماضي، نشرها هو عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها ممسكًا جيتارا، وعلق "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك".

أما حلا فجاء ردها بتعليق من حسابها الرسمي على نفس الموقع "هاي معز.. من التقط هذه الصورة"، ليرد "شخص ما مميز جدًا".

حكاية حلا ومعز فتحت الباب أمام الحديث عن زيجاته السابقة، خاصة وأن معظمها تقريبًا من شخصيات شهيرة، ورغم أن ليس في الأمر ما يمكن أن نضعه تحت تصنيف الحرام أو حتى العيب، لكن الهجوم على معز لم يتوقف، سواء بشكل جاد أو من خلال "الكوميكس" والتعليقات الساخرة، ومطالبة البعض بالكف عن الحديث عنه كداعية إسلامي، بين منتقد لفكرة ارتباطه بامرأة غير محجبة، ومنتقد لكثرة زيجاته وطلاقه، وفريق ثالث لا يهاجم ولكنه يطرح سؤالًا كيف يقنع معز مسعود الجميلات بالارتباط به؟

معز تزوج 3 مرات: الأولى تردد أنها من فتاة تُدعى سارة حورية، وتحمل لقب ملكة جمال المحجبات، وهو ما نفته –سارة- عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قبل عامين تقريبًا، وأعادت نفي الأمر قبل ساعات بمنشور على نفس الموقع: "أنا سارة حورية ملكة جمال محجبات مصر 2016، طبيبة أسنان ولم يسبق لي الزواج مطلقًا سواء معز مسعود أو غيره". وليس هناك معلومات مؤكدة بشأن زيجته الأولى، إذ يشير البعض أنها من فتاة تحمل اسم سارة، وخريجة الجامعة الأمريكية، ولديها منه أبناء.

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الزيجة الثانية، كانت من واحدة من مشاهير "السوشيال ميديا"، تعمل في مجال الإرشاد السياحي، هي بسنت نور الدين، والتي حققت شهرة واسعة بفيديوهات تصورها من جولاتها السياحية، وتمد فيها جمهورها بمعلومات ذات قيمة عن تاريخ وطبيعة المكان الذي تزوره، ووقع انفصالهما بعد أشهر قليلة من الزواج.

زيجته الثالثة، كانت محل جدل كبير منذ البداية، نظرًا لإخفاء الأمر لفترة، ثم الإعلان في بيان بطريقة عرضية، إذ جاء السبب الأساسي لإصدار البيان الحديث عن مسلسل "السهام المارقة" الذي تشاركا فيه هو كمنتج والفنانة شيري عادل كواحدة من أبطاله، عندما وضع بجوار اسمها أنها زوجة معز.

نهاية زيجة معز وشيري، كانت على نفس الطريقة، شائعات في البداية، ومحاولات لنفيها بنشر صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصريحات نافية، ثم إعلان الطلاق، والظهور معًا للتأكيد على وجود صداقة قائمة بينهما، وأن التعاون الفني سيستمر رغم الانفصال.

معز مسعود أنتج مسلسل "السهام المارقة"، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الممثلين، بينهم: شيري عادل، هاني عادل، شريف سلامة، وعائشة بن أحمد، تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمود كامل، كما أنتج فيلم "اشتباك" تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، بطولة نيللي كريم، هاني عادل، أحمد داش، طارق عبدالعزيز، أحمد مالك.