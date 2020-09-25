أحمد العوضي ينشر صورة جديدة تجمعه بياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشر الفنان أحمد العوضي، صورة جديدة، تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.
وطرح العوضي، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.
يُذكر أن، أحمد العوضي، أعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز، في منتصف شهر رمضان الماضي، بعد خلافات شديدة مع شقيق ياسمين عبدالعزيز "وائل"، إذ هاجم شقيقته لعلاقتها بالعوضي بدون شكل رسمي، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهها له ومنها أنه يستغل شقيقته ماديا ومعنويا.
آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان مشاركتها في موسم دراما رمضان 2020، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته كلا من شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، وغيرهم.
بينما أخر أعمال أحمد العوضي كان مسلسل "شديد الخطورة"، الذي عُرض مؤخرا على منصة watch it، وشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، حسني شتا، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
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