ناصر الصالح لـ"الخليج 365": أقول آسف لكل من أخطأت في حقه من الفنانين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:42 صباحاً - فتح الملحن السعودي ناصر الصالح صفحة جديدة مع كل من اختلف معه من نجوم الطرب العربي، مُقدمًا لهم اعتذاره عمَّا بدر منه من خطأ في حق أيٍّ منهم، ووجّه إلى كل من هاجمه من النجوم في الفترة الأخيرة رسالة بكل ودّ ومحبة مضمونها: "أنا آسف"، عبر حوار خاص وحصري مع «الخليج 365»..



ارتبط اسمك خلال الفترة الأخيرة بالعديد من المشاكل، ودخلت في الكثير من الخلافات الفنية، على خلفية تصريحاتك التي انتقدت فيها عددًا من نجوم الغناء السعودي والعربي، وهاجمت بعض أعمالهم ومواقفهم الفنية. كيف تعقّب على ذلك؟

أُبشّرك، ناصر الصالح في 2020 نسخة جديدة، فقد أغلقت جميع ملفات المشاكل، وفتحت صفحة جديدة مع جميع الفنانين والزملاء في الوسط الفني، وأعتذر لكل من تحدثت عنهم في تصريحاتي السابقة.

وماذا تقول لمن هاجمتْ من المطربين؟

أقول لهم من خلال مجلتكم "أنا آسف"، وأعتذر إذا كنت قد أخطأت في حق أي أحد بالوسط الفني، وأمدّ يدي للجميع بقلب صافٍ مليء بالمحبة والإخلاص، وعقل متطلّع للتعاون المثمر، فنحن في النهاية فنانون لدينا رسالة تجاه جمهورنا ومجتمعنا، ولن نجعل الصغائر والخلافات البسيطة سيّدة الموقف بيننا، لا سيما وأن هدفنا واحد وهو تقديم فن هادف يحمل قيمة.

كيف تم ذلك؟

تمت تصفية كل الأمور بيننا، وفتحنا صفحة جديدة.

وما أبرز تلك الخلافات؟

أغلقتُ صفحة الماضي، ولن أتحدّث للإعلام عن أي مشكلة جديدة أو سابقة مع أي فنان.

وكيف تسير علاقتك مع المطربين الكبار الآن؟

علاقتي مع المطربين الكبار على ما يُرام، ولا تشوبها أي شائبة، فقد تعاونت خلال السنوات الأخيرة مع أكثر من 30 فنانًا بالسعودية والخليج والعالم العربي، وتربطني بالنجوم الكبار علاقات ممتازة، وعلى رأسهم "فنان العرب" محمد عبده الأخ والصديق، وماجد المهندس تجمعنا علاقة إنسانية وفنية مميزة منذ سنوات طويلة، وقدمت له العديد من الألحان، ومنها أغنية ضمن ألبوم "شاديات" من كلمات منصور الشادي، وأيضًا أغنية "سحرني حلاها" من كلمات الشاعر عبد الله أبو راس وتوزيع مدحت خميس، وغيرهما الكثير من الأعمال.

أما عبد المجيد عبد الله فهو فنان كبير وبيننا تعاونات عديدة، كما أن علاقتي ممتازة مع راشد الماجد، علاقة صداقة محترمة، وهو فنان سعودي من الوزن الثقيل في المملكة والخليج، ولديه جماهيرية كبيرة، وإحساس فني عالٍ، وقدمنا معًا بعض الأغنيات ومنها تتر مسلسل "العاصوف".



أستعد لافتتاح معهد موسيقي

ناصر الصالح



فلننتقل للفن ما مشروعك الفني القادم؟

أستعد خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح معهد موسيقي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، تحت اسم "مركز ناصر الصالح للموسيقى"، بدعم وتشجيع من هيئة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة.

وماذا سيقدم المعهد؟

سيوفر المعهد التدريب على النوت الموسيقية، والعديد من الآلات الموسيقية، ومنها الكمان والناي والعود والبيانو والتشيللو وغيرهم.

إلى أي الدول ينتمي أساتذة المعهد؟

يضم المعهد مجموعة من الفنانين المتخصصين والمدرسين المعروفين في الموسيقى من مصر.

هل سيتخصص المعهد في تخريج الأكاديميين أم الهُواة؟

المعهد يتخصص في تخريج الهواة وليس الأكاديميين، وهو يتكون من مركز موسيقي، ومؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع، واستوديو لتسجيل الأغاني، وتنظيم الحفلات والمناسبات العامة والخاصة، بجانب الإنتاج الموسيقي والفني.



انتظروا مفاجآتي قريبًا

ناصر الصالح



أليس هناك تخطيط لتبنِّي بعض المواهب من خلال مركز ناصر الصالح للموسيقى؟

نعم، ونرتب من خلال المعهد لتبنِّي بعض المواهب الفنية، سواء من العازفين أو المطربين، فالمملكة تزخر بالمواهب الفنية المتعددة، وقد دعمت وتبنيت خلال مشواري الفني العديد من المواهب الشابة، آخرها الفنانة إيمان الشميطي، كما دعمت الفنانة ريم عبد الله في دخولها الغناء، وأعطيتها لحنَ أول أغنياتها بعنوان "الشوق"، إضافة إلى الفنانة فدوى المالكي، وأيضًا المطربة التونسية الشابة شيماء.

ما أحدث اكتشافاتك الفنية؟

انتظروا مفاجآتي قريبًا، حيث سأتبنى فنيًّا المطربة جوري قطان، وهي فنانة سعودية واعدة، ووقَّعت معها عقدًا لمدة خمس سنوات للإنتاج، وحازت المركز الثاني في برنامج تلفزيوني سعودي للمواهب، شارك فيه الفنان عبادي الجوهر، وأتنبأ أن يكون لجوري وضع فني خاص.

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جيل النجوم الكبار هو الأفضل

ناصر الصالح



وماذا عن الأعمال الغنائية الجديدة؟

هناك أعمال غنائية جديدة مع الفنانة نوال والفنانة أحلام، وجارٍ العمل والاتفاق عليها، كما أحضِّر لطرح أغنية للمطربة إيمان الشميطي خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحاني وإنتاجي وكلمات الشاعر فايز العوض، وذلك بعد النجاح الكبير لأغنيتها "ما مل قلبك"، التي صدرت في الفترة الأخيرة، وهي من ألحاني وإنتاجي أيضًا، وكلمات منصور الشادي.

أيُّ الأجيال الطربية أنجح في تاريخ المملكة الغنائي؟

بالطبع جيل النجوم الكبار هو الأفضل، ويتربع نجومه على قمة الطرب الخليجي والعربي، ومنهم محمد عبده وراشد الماجد وعبد المجيد عبد الله ورابح صقر وعبادي الجوهر وماجد المهندس.

وماذا عن الجيل الجديد؟

يجب على الجيل الجديد أن يحافظ على موروثنا الفني وهوية الأغنية السعودية، وهذا دور هيئة الموسيقى، مثلما يحدث في مصر من خلال معهد الموسيقى العربية، وإن كان عدد من الفنانين الشباب يستقون أعمالهم من التراث السعودي الموسيقي، كما أن الجيل الجديد نجح مع الشباب ووصل إليهم عبر ما يقدمونه من فن، مثل الفنان عايض.

ولماذا لم يصل جيل الوسط للنجومية؟ وهل للمطربين الكبار دور في ذلك؟

أعتقد أن جيل الوسط من المطربين في المملكة هو السبب الرئيس في عدم وصولهم للنجومية، والمطربون الكبار لم يمنعوهم. وربما كان للكسل الفني دور في ذلك، مثلما يحدث مع الفنانين راشد الفارس ونايف البدر وإبراهيم الحكمي.



الانتعاشة الثقافية والفنية

ناصر الصالح



ما الذي دفعك إلى نقل جزءٍ من عملك الفني من مصر إلى السعودية أخيراً؟

الانتعاشة الثقافية والفنية التي تعيشها السعودية حالياً، دفعتني إلى أن أنقل جزءاً كبيراً من أعمالي ومشروعاتي الفنية من مصر إلى السعودية. وهذا أمرٌ يثلج الصدر، ويعدُّ بمنزلة نقلةٍ نوعية على الصعيد الفني، والأصعدة الأخرى، لكنَّ مصر ستظل في القلب، ومشروعاتي الفنية فيها ما زالت متواصلة، فهي وطني الثاني، وصاحبة أفضالٍ كثيرة علي.

كيف ترى دور هيئة الموسيقى؟

أتوقَّع أن تسهم هيئة الموسيقى، تحت مظلة وزارة الثقافة، في تغيير الحركة الموسيقية، لا سيما مع تنفيذ مشروعاتها المعلنة، مثل إنشاء أكاديميات للموسيقى، وجمع التراث الفني.

هل لا يزال التراث الموسيقي والأغنية السعودية في المقدمة؟

الموروث الفني السعودي يكفينا سنوات طويلة، والسعودية بخير فيما يتعلق بمجال الطرب، ولا أحد يستطيع أن يسحب موروثنا، كما أننا لم نستغل التراث السعودي كله بعد، ولدينا طابع خاص في الطرب السعودي، مثل العراقي والمصري، وما زلنا في مقدمة عالم الغناء.

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