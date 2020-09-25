كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حمادة صميدة وكيل نيابة فى "ثانية واحدة" للنجم مصطفى خاطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان الشاب حمادة صميدة، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم "ثانية واحدة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف حمادة صميدة لـ"الخليج 365 الفنى"، أنه يلعب دور وكيل نيابة يحقق مع الفنانة دينا الشربيني، مشيرًا إلى أنهم بدأوا تصوير مشاهد الفيلم.

وأشار إلى أن الفيلم من بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني وفتحي عبد الوهاب وطاهر أبو ليلة وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي.

يذكر أن حمادة صميدة يشارك حاليا في مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.