شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس فى أحدث ظهور له مع زوجته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان احمد فلوكس يعيش أفضل لحظاته حالياً بعدما أعلن مؤخراً عن عودته لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين"، وذلك بعد سنوات طويلة من الانفصال الذى لم يؤثر على علاقتهما معاً، حيث كان دائماً ما يؤكد على احترامه الكامل لها، وأنها أم ابنه الوحيد "سيف الدين".



احمد فلوكس

الفنان احمد فلوكس، حرص على مشاركة متابعيه أكثر من صورة تعكس علاقته الحالية بزوجته، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام، كما ظهر كم السعادة الذى يعيشها الثنائي معاً خلال فيديو ينشره الخليج 365 حصرياً اثناء تواجدهما معاً مما يعكس علاقتهما الحالية.



قبلة من فلوكس لزوجته

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.



فلوكس وزوجته

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف