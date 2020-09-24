شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تتورط في جريمة قتل بمسلسلها الجديد "دراما كوين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتورط الدمية أبلة فاهيتا فى جريمة قتل بمسلسلها الجديد الذى يحمل اسم مبدئى وهو "دراما كوين"، بعد ما تحصل على هاتف باسم سمره وتجد فيه فيديو يقلب حياة سمرة الذى يجسد دور صاحب كبارية خلال الأحداث، وتحاول أن تساومه بهذا الفيديو حتى تخرج من أزمتها وتحصل على الكبارية وابنتها كارو تقوم بالغناء فيه، وتكشف الحلقات سبب مطاردة باسم سمرة لها، والعمل من إخراج خالد مرعى.

مسلسل "دراما كوين "، ينتمى لنوعية الـ 6 حلقات وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا" النجمة اللامعة التى سطع نورها بين الجماهير العربية، وكن انقلب حالها رأساً على عقب بعد ان وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع، ليكون بذل كهذا المسلسل هو أول أعمال أبلة فاهيتا فى عالم الدراما بعد أن كان لها باع كبير فى البرامج التلفزيونية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات العالمية مطلع العام الجديد.

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ويظهر فى المسلسل مجموعة من النجوم الشباب منهم دنيا ماهر التى شاركت فى مسلسل "ب100 وش"، رمضان الماضى، مع نيللى كريم إضافة على عدد من ضيوف الشرف، ويشاركها فى بطولة العمل النجم باسم سمرة، والعمل من إخراج خالد مرعى وتأليف ورشة كتابية.

يذكر أن أبلة فاهيا قدمت برنامج "لايف من الدوبلكس"، عبر فضائية "أون" كما نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏