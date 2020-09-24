شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم الأنيميشن "مغامرة الديجيمون" بسينمات مصر والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت المخرجة ديما طرقان، عن بدء عرض النسخة العربية من فيلم الأنمى "مغامرة الديجيمون: التطور الأخير" فى سينمات مصر والإمارات، حيث أعلنت في بيان عن بدء مغامرة جديدة مع عودة شخصيات أبطال الديجتال فى هذا الفيلم والتى رافقت شخصياته ذاكرة العديد من الأجيال على مدى أكثر من عقدين من الزمن .

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وشارك بالأداء الصوتى فى النسخة العربية للفيلم زياد الشريف، عبد الله الفقى، آية حمزة، محمد العربى طرقان، محمد النمس، معتز الشاذلى، خالد الشرشابى، جيسى بحيري، أدهم سيّد، خلود عادل، أحمد مجدى، لبنى شاهين، حسام قابيل، هدير مصطفى، هاشم هانى، روان الشريف، هتوف عرب، تالة طرقان، ترجمة رفيق سمكرى وإعداد أدهم السيد، هندسة صوتية إسلام بهنسى، مكساج ماركو عاطف، إخراج وإشراف عام ديما طرقان.

جدير بالذكر أن أبطال الديجتال هى السلسلة التى قام بتأليفها أكيوشى هونجو وعرضت لأول مرة فى اليابان فى السابع من مارس عام 1999 وتحكى سلسلة أبطال الديجيتال عن العالم الرقمى، وعوالم البرمجة عن طريق مجموعة من الأطفال الذين يحاولون إنقاذ العالم الرقمى من الفيروسات والمعتدين فى إطار حكاية خيالية تمزج الواقع بالعلم والأسطورة.