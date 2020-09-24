شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت بتقبض كام؟".. نهال عنبر توضح الرد النموذجي على من يصر على معرفة راتبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة نهال عنبر، على الأسئلة المحرجة التي يوجهها البعض دون مراعاة الخصوصية الخاصة بكل شخص، مثل سؤال: "أنت بتقبص كام"؟ وقالت: "لما حد بيجي يقول مرتبك كام أو بتاخدي كام، برد أقوله لسة معرفش أو لسة بتفاوض في الفلوس، ولو أصر على سؤاله وعاوز يعرف أنا باخد كام، ردي بيبقى على فكرة دي أسئلة شخصية ومش عارفة بتتسأل إزاي عادي كدة، هرد كدة مباشرة".

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وأضافت الفنانة نهال عنبر، خلال برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وهايدي كرم ونهال عنبر، والذي يذاع على قناة ON: "طالما السؤال بجح، يبقى لازم الرد كمان يبقى بجح، وكله كوم واللي بيسأل أنتي متجوزتيش ليه لحد دلوقتي، ده كمان له رد محدد".

وقالت: "لو حد جه يقولي أنتي متجوزتيش ليه لحد دلوقتي، هرد أقوله إيدي على كتفك يلا هاتولي عريس، أول عريس هيجي هنشيل على طول شدوا حيلكوا معايا".