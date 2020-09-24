شكرا لقرائتكم خبر عن "كبستها".. كيف تصرفت نهال عنبر مع موقف سيدة تعمدت إحراجها بـ"سؤال سخيف"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نهال عنبر، أن هناك أوقات لابد من الرد بشكل حاسم مع الأشخاص الذين يتعمدون إلقاء أسئلة محرجة أو "سخيفة" على حد وصفها، وقالت: "إفرضي أنتي صحبتي وعاوزة تقوليلي أن أنا تخنت ووزني زاد، فأنتي علشان بتدوري على مصلحتي، بتيجي وتقوليلي بيني وبينك وبأسلوب ميحرجنيش، وبتقوليها مش بطريقة فجة، إنما في ناس بتقولها بطريقة فجة وقليلة الذوق وقصاد الناس ومش مهم اللي قصادها اتحرج أو لا".

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وأضاف خلال برنامج "راجل و2 ستات" الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن وهايدي كرم ونهال عنبر، والذي يذاع على قناة ON: "كان في واحدة ست غيرانة مني شوية رغم أن أنا من سن بنت بنتها، وحسام ابني كان دايما يمشي حاطط إيده في جيبه، تقوم الست الغيرانة دي تقوله مالك أليط زي أمك كدة ليه، وهي ست كبيرة، وكان لازم أرد عليها بأدب، وكان لازم أرد وفى نفس الوقت أحافظ على أدبي، فرديت قولتلها إحنا عيلة كلها أليطة".

وقال: "مغلطتش فيها، وفنفس الوقت كان لازم أرد، وهي لما لاقت الرد كدة سكتت خالص ومعرفتش ترد، اتكبست خالص".