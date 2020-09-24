هل تعاني جنيفر لوبيز من أزمة منتصف العمر؟ اعرف التفاصيل كاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني النجمة العالمية جنيفر لوبيز من أزمة منتصف العمر؟ سؤال تردد بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية و ذلك بعد نشر تقرير بالصحيفة الأسترالية " New Idea " تقرير أصر على أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر (51 عاما ) يتم الإشادة بها بشكل روتيني "لمظهرها الذي يتحدى العمر" ، فمن المفترض أن بعض المعجبين يتساءلون عن السبب الحقيقي الذي يجعل المغنية الخاطفة للأنظار تبذل الكثير من المجهود للحفاظ علي شكلها و لإعادة "عقارب الساعة إلى الوراء" .
جاءت هذه التكهنات بسبب نشر جنيفر لوبيز مؤخرا الكثير من الصور التي تظهرها مثيرة ومذهله للكثيرين حيث تتعمد تكثيف نشر صورها بالـ " مايوة " من أجل استعراض رشاقة جسدها و تهتم بتفاصيل إطلالاتها في حين العالم مهدد بسبب أزمة كورونا إلا أن النجمة الشهيرة مشغولة باستعراض جمالها.
كما نشرت لوبيز منذ عدة أسابيع لوبيز علي " إنستجرام " صورة أظهرتها و تبدوا في مرحلة المراهقة ، حيث تضمنت تصفيف شعرها تعتمد علي " كعكتين " و غرة وهي واحدة من الصور التي جعلت الصحيفة تشير أن لوبيز تعيش أزمة منتصف العمر.
وأشار موقع " جوسيب كوب " المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم العالم أن ما يتردد حول جنيفر لوبيز ما هو إلا سخافات ، فالصور التي تنشرها لوبيز و تصفيفات شعرها المختلفة التي تلفت الأنظار دائما ليسوا مؤشر حقيقي أو يوحوا بأنها من أعراض أزمة منتصف العمر .
وقد تواصل الموقع مع احدي المقربين من جنيفر لوبيز الذي أكد أن القصة ليست خاطئة فقط بل سخيفة جدا ، و الذي أكد أن نفس الموقع كان السبب في نشر سلسلة من الشائعات حول لوبيز و خطيبها اليكس رودريجيز .
جينفر لوبيز
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