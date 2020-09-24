شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تحمل ابنتها وتغنى لـ عبد الحليم حافظ على العود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة جنات متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام بفيديو تغني فيه أغنية من أغاني الراحل عبد الحليم حافظ، كما ظهرت خلال الفيديو وهي تحمل ابنتها، وتغني في حين يعزف شخص على العود.



جنات

يأتى ذلك بعدما طرحت النجمة المغربية جنات، أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "انا في انتظارك"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، فى وقت سابق من الشهر الماضى، وكشفت جنات تفاصيلها في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حين أكدت أنه يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية، متمنية أن تنال أغنيات الألبوم إعجاب جمهورها والتي راهنت بأن الأغنيات ستكون مفاجأة لجمهورها، ونبرز لكم من خلال هذا التقرير تفاصيل أغنيات الألبوم كاملة.

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"أنا في انتظارك" الأغنية الرئيسية للألبوم، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع

البوم جنات "أنا في إنتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية هم، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.

أما الموزعون، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

وكان آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.