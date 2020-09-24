شكرا لقرائتكم خبر عن قيود جديدة تفرضها المملكة المتحدة على دور العرض بعد ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من القوانين تلزم بغلق امكان الترفيه بحلول الساعة 10 مساءً ، لكن يمكن لدور السينما الاستمرار في عرض الأفلام التي بدأت في العرض قبل هذا الوقت، ولن تُجبر دور السينما على الإغلاق مبكرًا كجزء من قيود COVID-19 الجديدة في المملكة المتحدة ، حيث فرضت الحكومة سلسلة جديدة من الإجراءات في محاولة لاحتواء الارتفاع الثاني في الإصابات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة دخلت "نقطة تحول خطيرة" في الحرب ضد الوباء حيث كشف النقاب عن سلسلة من القيود الأكثر صرامة ، بما في ذلك الإغلاق الساعة العاشرة مساءً. اعتبارًا من اليوم الخميس.

ومع ذلك ، فإن الإعلان الأول عن القواعد الجديدة في البرلمان لم يناقش سوى الحانات والبارات والمطاعم ، مما أدى إلى ارتباك في صناعة الترفيه حول ما إذا كانت هذه القاعدة ستنطبق أيضًا على دور السينما والمسارح أم لا.

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وأكد توضيح لاحق من الحكومة أن حظر التجول سينطبق على دور السينما في إنجلترا واسكتلندا ، ولكن فقط إلى الحد الذي لا يمكن أن تبدأ فيه الأفلام بعد الساعة العاشرة مساءً، أي إذا كان العرض كان قد بدأ بالفعل من قبل لن يتأثر، لكن لن تتمكن السينمات من بعد العرض بعد العاشرة.

وفي تصريحات لموقع هوليوود ريبورتر ، قال رئيس جمعية السينما في المملكة المتحدة ، فيل كلاب ، إن "تأثير القواعد الجديدة من المرجح أن يكون ضئيلًا للغاية".