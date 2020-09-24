"MBC" تطرح "البرومو" الرسمي لـ"ذا فويس سينيور".. وعرضه ٧ أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طرحت قناة mbc، البرومو الرسمي لبرنامج "ذا فويس سينيور" المقرر عرضه على شاشتها يوم ٧ أكتوبر المقبل.

ونشر المذيع ياسر السقاف، البرومو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الموسم الأول من ذا فويس سينيور.. جاهزين.. 7 أكتوبر على mbc 1".

يذكر أن، البرنامج يعتمد على اكتشاف المواهب الفنية التي تجاوزت سن الستين.

ويشارك في لجنة تحكيمه: نجوى كرم، وهاني شاكر، وسميرة سعيد، وملحم زين.