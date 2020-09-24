قبل انطلاق دورته الجديدة.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة هند صبري، على استعادة ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي بالعام الماضي. ونشرت هند، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي". وكان المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أوضح في تصريحات سابقة، أنه لا نية لتأجيل إقامة الدورة الرابعة للمهرجان، مرة ثانية بعد أن تم إعلان تأجيلها في يونيو الماضي، لتصبح في الفترة ما بين 23 إلى 31 أكتوبر 2020، بدلا من 24 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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