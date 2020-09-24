بعد القبض على 3 متهمين في الفيرمونت.. القصة الكاملة لأزمة ابنة نهى العمروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أرسلت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خطابا إلى نيابة التعاون الدولي بشأن تسلم 3 متهمين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"فتاة الفيرمونت".

ووصلت مأمورية الإنتربول مطار القاهرة الدولي وبرفقتهم المتهمين الثلاثة، وتم احتجازهم في أحد المقار الأمنية لحين العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وشهدت قضية "الفيرمونت" الشهيرة عدة تطورات خلال الفترة الأخيرة، أبرزها القبض على عدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات ومن بينهم نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي.

وصرحت الفنانة نهى العمروسي عدة تصريحات لمصراوي، وكتبت عدة تعليقات عبر حسابها بـ"فيسبوك"، ولكن تم حذفها وبالتواصل مع الفنانة أكدت صحة ما ورد في المنشورات التي دونتها.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز تصريحات نهى العمروسي، منذ تفجير القضية، وقبل إعلان الفنانة رفضها الإدلاء بأي تصريحات جديدة، أو التعليق على تطورات القضية التزاما بتعليمات المحامي الخاص بها وحافظا على موقف ابنتها في القضية.

- قالت نهى العمروسي في أول تعليق لها على الأزمة في تصريح سابق لـ"الخليج 365": "مش عايزة أتكلم في هذا الموضوع دلوقتي، ولازم الجميع يعرف إن بنتي بريئة، وتم الزج بها في تلك القضية من جهة أهالي بعض المغتصبين أصحاب النفوذ".

- "ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لمتهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت وقلت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة من القضايا واللي أهالي المغتصبين ملفقينها لها، بنفوذهم وسُلطتهم الكبيرة أوي مش هسكت، وبعد اللي حصل لبنتي ده أنا اتأكدت".

- "لو بنتي حصلها حاجة واستمر الظلم عليها، أقسم بالله ما هسكت والكلام اللي هقوله هيفجر الدنيا، إن شاء الله ربنا هينصرنا".

- وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".

وفي منشور آخر تم حذفه ولكن الفنانة أكدت صحة ما ورد فيه لـ"الخليج 365": "الست ساعات جوزها يرغمها إنها تعمل حاجات مش عايزاها ولا راضية عنها، لكن بتعملها غصب عنها عشان ترضي جوزها خصوصا لو كانت بتحبه وبتثق ثقة عمياء فيه، وسنها صغير ومش فاهمة الدنيا، الفيديوهات المسربة لابنتي نازلي، ينطبق عليها المثل ده".

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- "الولد ده بنتي كانت بتحبه من وهما مع بعض في المدرسة وعلاقتهم استمرت 12 سنة لحد السنة اللي فاتت لما تمت 21 سنة خدها واتجوزها من ورايا".

- "مفيش بنت منحرفة هتفضل مع واحد 12 سنة، اللي بيسرب الفيديوهات رقم من إستونيا بيبعت الفيديوهات للصحفيين، ولأرقام عشوائية عشان يفضح بنتي، بنتي المسكينة فضلت 12 سنة مع واحد يبتزها ويهددها وكانت مبتتكلمش ولا بتقولي ولا بتقول لحد".

- "لما اكتشفت قريب إن بنتي اتعرضت لكل القسوة دي سألتها ليه خبيتي عليا، وإيه اللي كان في دماغها ساعتها، ردت عليا وقالتلي أنا قلت أرضى وخلاص، لكن مع السنين البنت كبرت وبقت ترفض إنها توافق على حاجة هي مش راضية عنها، هددها وابتزها خصوصا، آخر سنتين، ورضخت لتهديداته وبعدين ثارت عليها وقررت متعملش تاني الحاجات دي من ضمنها الفيديوهات المنشورة".

- "غطوا لحم بنتي ومتظلموهاش دي بنت يتيمة من طفولتها، استفرد بيها واحد كان مدبر لها شر عشان كدا كان بيقصد يصورها بعلمها ومن غير علمها اتقوا الله".

- ونشرت تدوينة أخرى عبر "فيسبوك"، قبل أن يتم حذفها جاء فيها: "فيه جهات نشر حقيرة، بتقول تصريحات مغلوطة على لساني، أنا ما قلتش إن جوز بنتي كان بيجيبلها رجالة، الكلام ده ما جاش على لساني".

يُذكر أن الفنانة نهى العمروسي نشرت عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" بتاريخ 7سبتمبر، بيانا من مكتب المحامي طارق العوضي تعلن خلاله التزامها بعدم التصريح أو التعليق على القضية.

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