طرد مخرج من مهرجان سينمائي بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قررت إدارة مهرجان سان سيباستيان، طرد المخرج الفرنسي يوجين جرين، بعدما رفض طلباتها أكثر من مرة بارتداء "الكمامة" ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء عرض فيلمه"Atarrabi et Mikelats" ، المشارك في مسابقة المهرجان مسابقة زينيميرا.

ونشر موقع "فارايتي": "طُلب من جرين المغادرة وتم إلغاء وضعه كضيف في المهرجان. وتم استدعاء الشرطة المحلية في النهاية. وسيتم تقديم شكوى إدارية، مما يعني أن المخرج قد يواجه أيضًا غرامة".

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره المهرجان مساء الأربعاء 23 سبتمبر: "في مسرح السينما برينسيبي 9 ، في عرض (أتارابي وميكيلاتس) من قسم زينيميرا ، وقع حادث غير سار. طُلب من مخرج الفيلم، أوجين جرين، ما يصل إلى خمس مرات من قبل موظفي المهرجان ارتداء الكمامة ووضعه بشكل صحيح. أخيرًا، وبسبب عدم تعاونه، طلبت منه إدارة المهرجان مغادرة المسرح. أبلغه اثنان من ضباط الشرطة أنه سيتم النظر في شكوى إدارية، ويمكن أن يدفع غرامة مالية بسببها".

أوقف المهرجان اعتماد يوجين جرين، الذي فقد مكانته كضيف للمهرجان، بسبب عدم احترامه للإجراءات المتفق عليها مع السلطات الصحية وموظفي المهرجان.