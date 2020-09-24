تطورات حالة الملحن خليل مصطفى.. حرجة ويخضع للعلاج الكيماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي في 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

أضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص في جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة".

اشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من كافة أصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.