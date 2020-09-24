سلمى حايك للمرة الثانية تفتخر بشعرها الأبيض وتبرزه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - بينما تفعل نجمات العالم العربي المستحيل لإخفاء خصلات شعرهن البيضاء بصبغات الشعر،تفتخر النجمة العالمية اللبنانية الأصل سلمى الحايك بشعرها الأبيض،ولاتترك فرصة إلا وتبرزه في حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي،حيث تؤكد بذلك أن لكل عمر رونقه وجماله،وأن تقدم العمر لا يخيفها إطلاقاً.
ووصفت سلمى حايك شعرها الأبيض برمز "الحكمة".
وعبرت عن رأيها هذا ،وعن فخرها بشعرها الأبيض بنشرها صورة لها برزت فيه خصلات شعرها البيضاء على جوانب وجهها،وعلقت"شعر الحكمة الأبيض" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 16 مليون شخص.
وحصدت صورة سلمى الحايك بشعرها الأبيض على 393 ألف مشاهدة ،و3 آلاف إعجاب بوقت قصير جداً.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر سلمى الحايك عن فخرها بشعرها الأبيض ،فقد فعلت الأمر نفسه قبل أشهر ،وفي "أنستغرام" أيضاً.
احتفلت قبل يومين بعيد ميلاد إبنتها "فالنتينا"
on Sep 22, 2020 at 7:05am PDT
وكانت سلمى قد احتفلت قبل يومين بعيد ميلاد إبنتها "فالنتينا"، ونشرت صورة لها وهي تحمل ابنتها، عندما كانت طفلة رضيعة، وعلّقت: "لم أرغب أبداً في وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخلي حياتي.. نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عاماً في يوم مثل اليوم.. يوم السلام لإلقاء الضوء على حياتنا.. أنت أعظم معلم لي، أعظم فرح وأعظم أملي. أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد يا نجمتي الساطعة".
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Valentina, I never wished for someone to exist as much as I wished for you to come into my life. Thank you for showing up thirteen years ago on a day like today, “Peace Day”, to illuminate our lives. You are my greatest teacher, my greatest joy and my greatest hope. I loved you before you were born and I’ll love you forever. Happy birthday, my shining star. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, “El Día de la Paz”, a iluminar nuestras vidas. Tu eres mi más grande maestra, mi más grande alegria y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #internationaldayofpeaceView this post on Instagram
Valentina, I never wished for someone to exist as much as I wished for you to come into my life. Thank you for showing up thirteen years ago on a day like today, “Peace Day”, to illuminate our lives. You are my greatest teacher, my greatest joy and my greatest hope. I loved you before you were born and I’ll love you forever. Happy birthday, my shining star. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, “El Día de la Paz”, a iluminar nuestras vidas. Tu eres mi más grande maestra, mi más grande alegria y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #internationaldayofpeace
Advertisementson Sep 21, 2020 at 6:24am PDTView this post on Instagram
Valentina, I never wished for someone to exist as much as I wished for you to come into my life. Thank you for showing up thirteen years ago on a day like today, “Peace Day”, to illuminate our lives. You are my greatest teacher, my greatest joy and my greatest hope. I loved you before you were born and I’ll love you forever. Happy birthday, my shining star. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, “El Día de la Paz”, a iluminar nuestras vidas. Tu eres mi más grande maestra, mi más grande alegria y mi más grande esperanza. Te amé antes que nacieras y te amare por siempre. Felicidades mi estrella brillante. 💫✨🌟 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #internationaldayofpeace
شجعت متابعيها على المشاركة بالتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية
on Aug 9, 2020 at 10:32am PDT
كما احتفلت سلمى الحايك أيضاً بوصول عدد متابعيها حول العالم في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" إلى 16 مليون شخص عبر كعكة كيك غرزت فيها رقم 16 وشمع،أطفاته بمقطع فيديو،وقالت إنها لا تحتفل بوصول عدد متابعيها لهذا الرقم،بل هي تحتفل بمتابعيها ال16 مليون حول العالم.
كما شجعت سلمى الحايك الملايين من متابعيها وحثتهم على المشاركة بالتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة بشهر نوفمبر- تشرين الثاني من هذا العام،واستجاب لها بعض متابعيها،مؤكدين إنهم سيصوتون للرئيس الأميركي دونالد ترامب بدورة رئاسة ثانية.
وانضمت بذلك سلمى إلى عدد كبير من مشاهير هوليوود بحملات التوعية بأهمية التصويت والمشاركة باختيار الرئيس الأمريكي الجديد.
وتلتزم سلمى الحايك كثيراً بإجراءات الوقاية الإحترازية حتى مع أفراد عائلتها،حيث نشرت صورة لها مع والدها وشقيقها يلعبان الورق يوم العطلة الأسبوعية قرب حوض السباحة وهم يرتدون جميعاً كمامات طبية.
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