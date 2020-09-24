سلمى حايك للمرة الثانية تفتخر بشعرها الأبيض وتبرزه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:46 مساءً - بينما تفعل نجمات العالم العربي المستحيل لإخفاء خصلات شعرهن البيضاء بصبغات الشعر،تفتخر النجمة العالمية اللبنانية الأصل سلمى الحايك بشعرها الأبيض،ولاتترك فرصة إلا وتبرزه في حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي،حيث تؤكد بذلك أن لكل عمر رونقه وجماله،وأن تقدم العمر لا يخيفها إطلاقاً.

ووصفت سلمى حايك شعرها الأبيض برمز "الحكمة".

وعبرت عن رأيها هذا ،وعن فخرها بشعرها الأبيض بنشرها صورة لها برزت فيه خصلات شعرها البيضاء على جوانب وجهها،وعلقت"شعر الحكمة الأبيض" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي يتابعها فيه 16 مليون شخص.

وحصدت صورة سلمى الحايك بشعرها الأبيض على 393 ألف مشاهدة ،و3 آلاف إعجاب بوقت قصير جداً.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر سلمى الحايك عن فخرها بشعرها الأبيض ،فقد فعلت الأمر نفسه قبل أشهر ،وفي "أنستغرام" أيضاً.



احتفلت قبل يومين بعيد ميلاد إبنتها "فالنتينا"



وكانت سلمى قد احتفلت قبل يومين بعيد ميلاد إبنتها "فالنتينا"، ونشرت صورة لها وهي تحمل ابنتها، عندما كانت طفلة رضيعة، وعلّقت: "لم أرغب أبداً في وجود شخص ما بقدر ما تمنيت أن تدخلي حياتي.. نشكرك على حضورك قبل ثلاثة عشر عاماً في يوم مثل اليوم.. يوم السلام لإلقاء الضوء على حياتنا.. أنت أعظم معلم لي، أعظم فرح وأعظم أملي. أحببتك قبل ولادتك وسأحبك إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد يا نجمتي الساطعة".



شجعت متابعيها على المشاركة بالتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية



كما احتفلت سلمى الحايك أيضاً بوصول عدد متابعيها حول العالم في حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" إلى 16 مليون شخص عبر كعكة كيك غرزت فيها رقم 16 وشمع،أطفاته بمقطع فيديو،وقالت إنها لا تحتفل بوصول عدد متابعيها لهذا الرقم،بل هي تحتفل بمتابعيها ال16 مليون حول العالم.

كما شجعت سلمى الحايك الملايين من متابعيها وحثتهم على المشاركة بالتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة بشهر نوفمبر- تشرين الثاني من هذا العام،واستجاب لها بعض متابعيها،مؤكدين إنهم سيصوتون للرئيس الأميركي دونالد ترامب بدورة رئاسة ثانية.

وانضمت بذلك سلمى إلى عدد كبير من مشاهير هوليوود بحملات التوعية بأهمية التصويت والمشاركة باختيار الرئيس الأمريكي الجديد.

وتلتزم سلمى الحايك كثيراً بإجراءات الوقاية الإحترازية حتى مع أفراد عائلتها،حيث نشرت صورة لها مع والدها وشقيقها يلعبان الورق يوم العطلة الأسبوعية قرب حوض السباحة وهم يرتدون جميعاً كمامات طبية.