آيه عبد الرؤوف تنتهي من تصوير أحدث كليباتها "مجنونة أوي"

انتهت نجمة ستار أكاديمي ايه عبد الرؤوف من تصوير أحدث أعمالها الغنائية "مجنونة أوي"، التي تعاونت من خلالها للمرة الأولى مع المخرجة بتول عرفة. أغنية "مجنونة أوي" من كلمات: أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب، وإخراج: بتول عرفة، وإنتاج: لايف ستايلز ستديوز

كما أعربت "عبد الرؤوف" عن سعادتها الكبيرة لذلك التعاون الذي وصفته بالرائع والممتع والذي يضيف لمسيرتها الغنائية الكثير من النضج والتألق، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وتكون خطوة فارقة لها.



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