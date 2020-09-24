شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومحبيه بصورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "العوضي" في الصورة برفقة زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو يضع يده على بطنها، وإكتفى بوضع 3 قلوب على الصورة، مما أثار جدلاً كبيراً بين جمهوره على موقع "الإنستجرام". على الصورة، مما أثار جدلاً كبيراً بين جمهوره على موقع "الإنستجرام". Advertisements يذكر أن الفنان أحمد العوضى قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن والدراما ، وأبرزهم:" آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، ماجد المصرى، أحمد وفيق، أحمد صلاح حسني، دينا فؤاد، دياب، محمد عز، أحمد خالد صالح، وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي. مع النجم أمير كرارة، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن والدراما ، وأبرزهم:" آسر ياسين، محمد إمام، محمد رجب، ماجد المصرى، أحمد وفيق، أحمد صلاح حسني، دينا فؤاد، دياب، محمد عز، أحمد خالد صالح، وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يثير الجدل حول حمل زوجته ياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.