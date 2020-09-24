أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده

وجه الفنان أحمد خالد صالح، رسالة مؤثرة لوالده النجم الراحل خالد صالح، بمناسبة ذكرى رحيله السادسة والتي تحل غدًا الجمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "أحمد": رحمة الله و رضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك و يغفرلك و يرحمك و يجمعنا بيك علي خير، اللهم أبدله بالإحسان احساناً وبالذنب عفواً و غفراناً، اللهم اره مكانه من جناتك و اجمعه بالصالحين و الأنبياء و اجمعنا بهم علي خير يا رب .
وتابع: خيرك و عملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي و يجمعنا بيك علي خير يا حبيبي.
يذكر ان، الفنان أحمد خالد صالح شارك في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال مسلسل "الفتوة"، والذي تدور أحداث حول ساكني حارات المناطق الشعبية القديمة، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، والمسلسل من بطولة النجم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان".
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