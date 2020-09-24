غدا .. العرض الخاص الاول للفيلم التونسي لآخر نفس

يقام مساء غداً الجمعة في تمام السابعة مساءاً بتوقيت العاصمة تونس، بقاعة سينما الكوليزي العرض الأول الخاص للفيلم التونسي "لآخر نفس" بحضور جميع صناعه وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين التونسيين.
الفيلم من إخراج محمد خليل البحري الذي شارك في كتابته أيضا مع أمين ليلي، ومن بطولة كلاًمن بسام حمراوي، أروى بن سماعيل، كوثر داودي، مالك بن سعد، شيراز حيدوري، وليد الزين، منتصر تبون، زهرة شتيوي، هاجر زيادي، سامح سناكري، ماهر جبالي وسيرين كريا، من إنتاج محمد ياسر جرامي وتوزيع الاسعد القوبنطيني.
وسيعرض الفيلم في عدد من صالات العرض السينمائي في مدينتي تونس وسوسة وبعدها في باقي دول الوطن العربي.
الفيلم تدور أحداثه حول كوابيس تأرق الدكتور فارس وتجعل هاجسه الوحيد معرفة سبب زيارة والدته المتوفية قبل سنة و نصف بالمنام مما دفعه نحو اعادة فتح ملف موتها ومن هنا تنطلق احداث الفلم، بين الدراما و التشويق و الاستقصاء، وتعتبر قصة الفيلم مستوحاة من قصة واقعية.
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