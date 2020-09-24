قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، إنه سيتم إذاعة حلقات البرنامج الجديد "بنكمل الصورة"، يوم الجمعة في الساعة 8 مساءً، على شاشة القناة الثانية.
يقدم النماذج الإيجابية والملهمة، والآراء البناءة لما يثار من تساؤلات من قبل الشباب.
برنامج "بنكمل الصورة"، يطرح قضايا المجتمع برؤية الشباب أنفسهم، نموذج للحوار المفتوح بين العقول، الذى
وأكدت "نائلة"، رئيس التليفزيون، في تصريحات صحفية، دور الشباب المصري في حمل المسؤولية نحو المستقبل، بما يتطلب تقديم نوعية
وتابعت: لذا يبادر التليفزيون بإتاحة كافة الإمكانات لتقديم برنامج للشباب ويصنع محتواه الشباب أنفسهم في تجربة مختلفة تقدم لأول مرة على شاشات الإعلام المصري.
البرنامج تقديم دكتورة حنان يوسف، أولى حلقات البرنامج تتناول قضية الوعى، بكافة جوانبه من خلال فقرات متنوعة تشمل كافة الأنماط البرامجية.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا ً.. أولى حلقات برنامج "بنكمل الصورة" على شاشة التليفزيون المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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