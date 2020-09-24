لطيفة تفاجئ جمهورها بصورة من ألبوم الطفولة

انضمت الفنانة لطيفة لتحدي الطفولة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت "لطيفة" صورة من ألبوم طفولتها، وإنهالت عليها التعليقات من جمهورها ومحبيها ومتابعيها، حيث اشادو بملامحها وجمالها في

مرحلة الطفولة، والذي لم يختلف كثيراً عن الأن.

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وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، أحدث فيديو كليباتها، ويحمل اسم "خليني"، عبر قناتها بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً

" يوتيوب"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.

يذكر أن، اخر أعمال النجمة التونسية لطيفة أغنية "رد الباب وغرب"، وحققت نجاحاً كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".