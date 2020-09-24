4 وجهات افريقية جديدة لـ”طيران الإمارات”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - تستأنف طيران الإمارات خدمة محطاتها الثلاث في جنوب افريقيا جوهانسبرج وكيب تاون 1 تشرين الأول المقبل ودربان 4 تشرين الأول وكذلك إلى كل من هراري عاصمة زيمبابوي 1 تشرين الأول وموريشيوس يوم 3 من الشهر المقبل، ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة 19 منها في القارة الأفريقية.

وتمضي الناقلة قدما في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

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وسيتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطات الناقلة في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا.

ومن المنتظر أن تتوفر رحلات طيران الإمارات إلى جنوب أفريقيا على emirates.com في وقت لاحق.

وستشغل طيران الإمارات رحلتين أسبوعيا إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف المحطات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

وسستأنف خدمة موريشيوس مبدئيا برحلة أسبوعية أيام السبت لدعم جهود حكومة موريشيوس لإعادة مواطنيها إلى البلاد والمساهمة في انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.

المرونة والضمان

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توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات خلال الفترة من 31 أغسطس/ آب 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ”كوفيد-19″ أو عندما يحجزون تذكرة مرنة Flex أو بالغة المرونة Flex plus.

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وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ”كوفيد-19″ مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ”كوفيد-19″ أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. د

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.