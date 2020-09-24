فوزى إبراهيم: الملحن خليل مصطفى مصاب بالسرطان وحالته حرجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" تفاصيل إصابة الملحن حليل مصطفى بمرض السرطان، حيث أكد أن الأخير مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولى فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبى وبدأ فى تلقى العلاج.
وأضاف فوزى ابراهيم: "خضع خليل مصطفى للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة"، مشيرًا إلى الملحن الكبير ما زال في الرعاية المركزة، وطلب من كل أصدقائه الدعاء له لتخطى تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.
يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات المهمة منها "شوقنا" و"سبت فراغ كبير" و"مش جديد" مع الهضبة عمرو دياب و"لاتسوى دموع" للفنان مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" للفنانة حنان وغيرها من الأغانى.
خليل مصطفى
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