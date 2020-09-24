شكرا لقرائتكم خبر عن لاميتا فرنجية تظهر حملها الثانى بصورة مثيرة.. ومتابعوها: ملكة جمال الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تظهر بها حملها الثانى بشكل مثير إذ ارتدت بنطلون جينز وظهرت مكشوفة البطن، وعلق متابعوها على الصورة بعدة تعليقات منها: "ملكة جمال الحوامل.. شكلك هتجيبى بنوتة حلوة زيك".

يذكر أن لاميتا فرنجية احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية وهى الآن تبتعد عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

ومؤخرًا سلكت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية اتجاهًا جديدًا وهو الخضوع من الحين والآخر لجلسة تصوير جريئة، لجذب مزيد من المتابعين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاولة جذب الأنظار إليها من قبل صناع السينما والدراما التليفزيونية، حيث نشرت 8 جلسات تصوير خلال أسبوع واحد فقط، وهو عدد مبالغ فيه للغاية مقارنة بما تسلكه باقى الفنانات، حيث من المعروف أن الفنانات تترك فترة بين جلسة تصوير لأخرى.

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ففي أولى جلسات التصوير ظهرت "بالمايوه" على البحر، وبعدها حاولت تقليد الفنانة سمية الخشاب بعد خضوعها لجلسة تصوير مع "البرتقال، لتقرر لاميتا فرنجية الخضوع لجلسة تصوير مع "الأناناس"، ثم خضوعها لجلسة تصوير بفستان مكشوف وجريء مع ارتدائها لغطاء على الرأس "حجاب"، لتواصل جلسات التصوير داخل منزلها في تقليدها للنجمة العالمية مونيكا بيلوتشى وهى ممسكة "مكواة" لتختتم جلسات تصويرها بفساتين مثيرة وجريئة جلسة تلى الأخرى.

يذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل عصر الحريم، كما شاركت الفنان رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".