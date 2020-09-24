شكرا لقرائتكم خبر عن أحد معجبي إسعاد يونس يرسم صورتها بالآيس كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة إسعاد يونس متابعيها على موقع إنستجرام بصورة جديدة لها تظهر فيها من خلال رسمها بواسطة الآيس كريم من قبل أحد معجبيها، حيث حرصت الفنانة إسعاد على نشر الصورة من خلال حسابها الرسمي، وعلقت عليه بكتابة: "رسمة بالأيس كريم، تسلم إيدك، حلوة أوي".



اسعاد يونس

من ناحية أخري سبق وأعربت النجمة إسعاد يونس، عن سعادتها لتصدر فيلم " زنزانة 7" إيرادات شباك التذاكر منذ عرضه يوم الأربعاء الماضى، وكتبت إسعاد عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، قائلة: "إيرادات زنزانة 7 لطيفة جدا ربنا يكملها على خير".

وتصدر فيلم " زنزانة 7" إيرادات شباك التذاكر وحقق 454 ألف جنيه ، وهو بطولة أحمد زاهر نضال الشافعى، عبير صبرى، أحمد التهامى، وآخرين، إخراج إبرام نشأت، وبذلك يكون متفوقا على فيلم توأم روحى، ويلعب بطولته حسن الرداد وأمينة خليل، إخراج عثمان أبو لبن.

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وطرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى الأربعاء الماضى، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏