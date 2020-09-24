إصابة إبرهيموفيتش بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب السويدي زلاتان إبرهيموفيتش هداف ميلان بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر النادي الإيطالي، الخميس.

وكتب النادي اللومباردي: “يعلن ميلان ان نتائج المسحة التي خضع لها زلاتان إبرهيموفيتش جاءت إيجابية قبل مباراة اليوم بين ميلان وبودو غليمت (النروجي)”.

وأضاف: “أبلغنا السلطات الصحية المختصة، ووُضع اللاعب فورا في حجر صحي. كل المسحات الإضافية التي أجريت على الفريق جاءت سلبية”.