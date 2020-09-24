ممثل تركي يتعرّض لإطلاق نار من قبل صديقه.. فيديو وثّق اللحظة

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متابعة بتجــــــــــرد: تعرّض الممثل التركي الشاب أونور سعيد ياران لحادث إطلاق نار في الشارع، وهو برفقة مجموعة من أصدقائه، حيث حصل بينهما شجار، فأقدم صديقه على إطلاق النار عليه من مسدس كان معه ولاذ بالفرار.
أصيب اونور في كتفه، ونقل إلى المستشفى، إذ لم تكن إصابته خطيرة.
وعاد وطمأن متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام”، ناشراً عبر خاصية “الستوري” صورة له وكتب: “أنا بخير”.
وانتشر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في الشارع للحظة إطلاق النار على أونور.
وعرف أونور بدور أنس في مسلسل “وصال”، حيث انضم إليه في الموسم الثاني، وفاز عام 2016 بلقب “أفضل عرض في تركيا”.
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