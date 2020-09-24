هاني سلامة “تحت تهديد السلاح” في تشرين الأول

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري هاني سلامة لبدء تصوير فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح” خلال شهر تشرين الأول المقبل، الذي يدور في إطار الإثارة والتشويق.

وواصل سلامة عقد اجتماعات عمل مع المخرج محمد جمال العدل للتحضير للفيلم، وتحديد أماكن تصويره والخطوط الدرامية للشخصيات.

ويشارك في بطولة “تحت تهديد السلاح”، الفنانون عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، غادة عادل، وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد جمال العدل.

ويعد فيلم “تحت تهديد السلاح” بداية عودة هاني سلامة إلى السينما بعد غياب أكثر من 9 سنوات على رغم أن بدايته الفنية كانت من خلال السينما.

وكان آخر فيلم لسلامة في السينما هو “واحد صحيح” وشارك في بطولته رانيا يوسف، ياسمين رئيس، كندة علوش، عمرو يوسف، بسمة، وزكي فطين عبدالوهاب، من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري.