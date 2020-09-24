والد الفنانة حلا شيحة يكشف حقيقة ارتباطها بالداعية معز مسعود

متابعة بتجــــــــــــرد: نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة أنباء زواج ابنته الفنانة حلا شيحة من الداعية الإسلامي معز مسعود.
وقال شيحة، في تصريحات صحفية، إن مسعود لم يتقدم لطلب يد ابنته بشكل رسمي إلى الآن، مؤكداً أنه فوجئ بانتشار أنباء ارتباط ابنته بالداعية، ولكنه لا يعلم عنها شيئاً، وفقاً لكلامه، مضيفاً: معز واحد من المقربين لنا، ولكنه لم يُفاتحه في أي ارتباط أو زواج.
وكانت أنباء قد ترددت عن زواج معز مسعود من حلا شيحة قبل 4 أشهر، واستندت هذه الأنباء إلى صورة لمعز عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستغرام»، حيث سألته حلا عمن التقط له هذه الصورة، ليجيب: شخص مميز للغاية.
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