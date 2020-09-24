فريق BTS يبعث برسالة أمل من الأمم المتحدة

متابعة بتجــــــــــرد: بعث فريق موسيقى البوب الكورية BTS «برسالة أمل» في فيديو مسجل مسبقاً نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75.

وتحدث أعضاء الفريق في الفيديو عن التحديات التي واجهتهم خلال فترة العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا وتكلموا باللغتين الكورية والإنجليزية وحثوا المعجبين على التحلي بالإيجابية.

وقال آر.إم قائد الفريق: «دعونا نتخيل عالمنا من جديد، قد يبدو الأمر وكأن الليل لا ينتهي وسنكون دائماً وحيدين لكن ظلام الليل يشتد دائماً قبل بزوغ الفجر».

وقال عضو آخر في الفريق باللغة الكورية: «إذا كان بإمكان أصواتنا منح القوة للناس فهذا هو ما نريده وما سنظل نفعله».

وأصبح فريق (بي.تي.إس) مؤخراً أول فريق كوري يصل إلى المركز رقم 1 في قائمة أفضل 100 أغنية منفردة بالولايات المتحدة بعد أن حققت أغنيته (ديناميت)، وهي أولى أغنياته باللغة الإنجليزية، قرابة 34 مليون مرة استماع في الولايات المتحدة، ومبيعات بلغت 300 ألف في الأسبوع الأول لطرحها وهي أكبر مبيعات رقمية يحققها أي فنان في أسبوع منذ قرابة 3 سنوات.