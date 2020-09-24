أصالة تواجه حكمًا بالسجن 5 سنوات

متابعة بتجــــــــــــرد: لا يزال الجدل حول أغنية الفنانة السورية أصالة، “رفقًا”، ضمن ألبومها الجديد “لا تستسلم”، حديث الأوساط، حيث تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد أصالة “لاقتباسها جزءًا من حديث للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الأغنية”.

واعتبر صبري أن ما جاء في الأغنية يعد ازدراءً للأديان، وقال في بلاغه: “أصدرت المُبلغ ضدها ألبوماً غنائياً حديثاً يحتوي على أغنية معنونة باسم (رفقاً)، وجاءت كلمات هذه الأغنية اقتباساً من حديث نبوي شريف”.

واستند المحامي المصري في بلاغه على فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الذي دعا لعدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبراً الاقتباس من أحاديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعاً ولا يليق بمقام النبوة.

وفي حال تحريك الدعوى وقبولها، فإن الفنانة السورية ستواجه حكمًا بالسجن لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 5 سنوات، بحسب المادة 98 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو التحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.

ولم تعلق الفنانة السورية على الجدل المثار حول الأغنية التي طرحتها الأسبوع الماضي، وسببت حالة من الانقسام بين مؤيد ورافض لكلمات الأغنية.