ماذا قالت ليدى جاجا عن علاقتها بإريانا جراند..وفكرة تكوين الصداقات فى الوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن علاقة الصدقة بين النجمة العالمية ليدى جاجا و المغنية الشهيرة إريانا جراند هى فى الحقيقة علاقة قوية جدا لا يمكن تجاهلها ، حيث اختارت مغنية "Stupid Love" مؤخرا وجود صديقتها المقربة إريانا ذات الـ ( 27 عاما ) لكى تتعاون معها فى أغنية "Rain On Me " التى حققت نجاح مذهل .
أكدت ليدى جاجا البالغة من العمر ( 34 عام ) فى برنامج CBS Sunday Morning "أحب تلك الفتاة .. أنت تعلم جيدا مدى صعوبة إيجاد "صديقة" فى هذا العمل " الوسط الغنائى والموسيقى ".
وأضافت جاجا بسخرية : " فى هذا العمل ، يكون وجود "صديقة فتاة" مستحيل و كأنك تشاهد خنزير يطير" ، و تابعت قائلة: "أنا وإريانا أختان روحيتان بالفعل " .
يذكر أن ليدى جاجا تعاونت مع إريانا جراند فى أغنية "Rain On Me " التى حققت نجاح مذهل فور إطلاقها حيث تصدرت الرسومات البيانية بالعديد من البلدان بشتى انحاء العالم .
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