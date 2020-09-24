شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة لطيفة تسترجع ذكرياتها بصورة من دولاب الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لطيفة في تحدي صور الطفولة الذي يجتاح منصات السوشيال ميديا خلال هذه الأيام، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر صورة لها من دولاب الذكريات خلال مرحلة الطفولة، معلقة عليها :"تحدي الطفولة"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين معجبيها ومتابعيها.



لطيفة عبر تويتر

وكانت قد طرحت المطربة التونسية لطيفة، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، الأيام الماضية ، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام.



لطيفة في الحاضر والماضي

Advertisements

وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها لتفاعل جمهورها مع أغنيتها الجديدة " خلينى "، ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر لمتابعيها وهو يؤدون رقصات الأغنية، وكتبت على الفيديو قائلة:" فرحانة برشا بكل الفيديوهات و تفاعلكم مع خليني ومستنية أكتر".

كما نشرت لطيفة فيديو من برومو أغنيتها الجديدة لتسأل الجمهور عن انطباعهم عليها، وكتبت كذلك كلمات من الأغنية، "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب، مستنية اعرف رأيكم في أغنية "خليني" وفرجوني فيديوهاتكم وانتوا بتغنوها".

وكان من بين آخر أعمالها أغنيتها "رد الباب وغرب"، التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بأكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة بعد شهر من طرحها على موقع يوتيوب.